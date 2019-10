Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Warnung vor Geldwechseltrick - Senior wurde Opfer eines Trickdiebes

Neuss (ots)

Am Dienstagmittag (15.10.), gegen 12:00 Uhr, war ein über 80-jähriger Spaziergänger im Stadionviertel auf der Zeppelinstraße unterwegs. Der Senior hatte seine Einkäufe erledigt, als ihn in Höhe der Rheydter Straße ein unbekannter Mann ansprach. Der Verdächtige fragte ihn, ob er eine Euromünze wechseln könne. Hilfsbereit öffnete der Neusser sein Portemonnaie. Nach dem Geldwechsel bedankte sich der Unbekannte und verschwand. Später fiel dem Opfer dann der Verlust von mehreren hundert Euro auf. Anscheinend hatte der Täter das Geld fingerfertig aus der Geldbörse herausfischen können. Am Nachmittag erstattete der Neusser Anzeige bei der Polizei und beschrieb den Tatverdächtigen folgendermaßen: Männlich, etwa 30 alt und ungefähr 170 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare. Bekleidet war der Trickdieb mit einer dunklen Jacke. Nach Angaben des über 80-Jährigen machte der Verdächtige einen gepflegten Eindruck.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 an die Polizei zu wenden.

Ein gesundes Misstrauen ist immer dann angebracht, wenn Fremde ein Anliegen vorbringen und versuchen, ganz nahe an einen heranzukommen und möglicherweise Körperkontakt suchen. Wenn man auf solche Wünsche eingehen möchte (Geld wechseln, den Weg auf einer Karte erklären, angeblich verschmutzte Kleidung gereinigt bekommen etc.) sollte man ganz besonders aufmerksam sein und auf seine Wertsachen achten. Bei einem unguten Gefühl empfiehlt es sich, höflich aber bestimmt abzulehnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell