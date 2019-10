Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickbetrüger nutzen Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus - Verdächtiger mit hinkendem Gang gesucht

Neuss-Rosellen (ots)

Am Montag (14.10.) gelang es Trickbetrügern, eine Seniorin aus Neuss zur Übergabe von Schmuck zu bewegen. Gegen 13:00 Uhr meldete sich ein vermeintlicher Bekannter, der für eine Auktion in Aachen dringend Geld benötige. Als finanzielle Unterstützung sei aber auch Schmuck hilfreich, den sie auch wiederbekommen würde. Um seinem Anliegen mehr Gewicht zu verleihen, kündigte er noch einen angeblichen "Notar" an. Dieser wiederum schickte einen Mittelsmann, den er "Herr Weiß" nannte, der den Schmuck der fast 80-Jährigen in Empfang nehmen solle.

Die Übergabe fand gegen 15:30 Uhr in der Koniferenstraße in der Nähe des dortigen Lebensmittelgeschäftes statt. Am darauffolgenden Tag (15.10.) kontaktierte die Seniorin selbst ihren Bekannten. Der Betrug flog auf. Er wusste von alledem nichts und riet ihr, zur Polizei zu gehen.

Zum Verdächtigen, der den Schmuck entgegennahm, liegt folgende Beschreibung vor: Etwa 30 bis 35 Jahre alt, 165 bis 170 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare und ein rundes Gesicht. Auffallend sei ein hinkender breiter Gang gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zum Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Trickbetrüger waren in diesem Fall leider erfolgreich. Die lebensältere Neusserin hatte zunächst keinerlei Verdacht geschöpft, weil sich der erste Anrufer überzeugend als Bekannter ausgab. Tricks wie dieser sind nicht neu, doch es wird deutlich, wie geschickt die Betrüger vorgehen. Sie nutzen dabei oft die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus. Seien Sie misstrauisch und informieren Sie die Polizei unter der Nummer 110, wenn Ihnen ein Anruf oder eine Beobachtung verdächtig erscheint. Angehörige von älteren Menschen sollten zudem mit den Seniorinnen und Senioren über die Maschen der Betrüger sprechen. Betrugsversuche über das Telefon kommen immer wieder vor, deshalb warnt die Polizei: Die Betrüger gehen zumeist sehr professionell vor, ihrem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt.

Präventionstipps (insbesondere für Senioren) finden Sie auf der Internetseite der Polizei im Rhein-Kreis Neuss https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell