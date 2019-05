Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vermisstensache: Aufenthaltsort von Christopher F. bekannt

Hannover (ots)

Mit einem Foto hat die Polizei seit mehr als einer Woche öffentlich nach Christopher F. aus Hannover gefahndet. Inzwischen ist sein Aufenthaltsort bekannt. Der 39-Jährige gilt nicht länger als vermisst.

Familienangehörige hatten Christopher F. am Freitag, 16.05.2019, bei der Polizei als vermisst gemeldet. Letztmalig war er unter anderem in Hildesheim gesehen worden (wir haben berichtet). Seither hat die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ergriffen und nun seinen Aufenthaltsort ermitteln können. Er gilt nicht länger als vermisst. /ahm, has

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4275680

