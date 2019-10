Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Neuss (ots)

Am frühen Mittwochabend (16.10.) nahmen Polizeibeamte in der Neusser Innenstadt zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Ein Richter schickte sie in Untersuchungshaft.

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Oberstraße beobachtete, gegen 17:25 Uhr, ein verdächtiges Paar. Das Duo, ein Mann und eine Frau, schlich auffällig um die Regale herum. Gleichzeitig erkannte er, wie die beiden diverse Kosmetika in eine Umhängetasche verschwinden ließen. Als die Verdächtigen das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen wollten, stellte er sie zur Rede. Polizeibeamte nahmen die beiden jungen Leute, im Alter von 18 und 19 Jahren, vorläufig fest. Bei der Überprüfung des Duos stellten die Ordnungshüter auch die Umhängetasche, die, wie sich heraus stellte, als "Klautasche" präpariert war, sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden die beiden Verdächtigen, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, am Donnerstag (17.10.) einem Haftrichter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Er ordnete die Untersuchungshaft gegen die mittlerweile Geständigen an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell