Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Bäckereieinbruch in der Bensheimer Straße

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In die Räumlichkeiten einer Bäckereifiliale in der Bensheimer Straße stiegen in der Nacht zum Freitag bislang unbekannte Täter durch Aufwuchten eines Fensters ein. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde aus den Räumen nichts entwendet. Die Schadenshöhe dürfte mit rund 1.000 Euro zu Buche schlagen. Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr und Freitagfrüh, ca. 3.40 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

