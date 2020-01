Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Auto fährt in Schaufenster

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.01.20, gegen 16 Uhr, wollte ein 69-jähriger Autofahrer in der Hauptstraße vorwärts vor einem Geschäft einparken. Während des Parkvorgangs rutschte er von der Bremse ab und kam auf das Gaspedal, so dass er in ein dortiges Schaufenster fuhr. Vor dem Schaufenster befand sich eine eiserne Parkplatzbegrenzung, die ebenfalls verbogen wurde. Verletzt wurde niemand, in dem Geschäft wurde ein Verkaufsregal umgestoßen. Der Sachschaden am Geschäft und der Parkplatzbegrenzung beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Schaden am Auto des 69-Jährigen beläuft sich auf 2000 Euro.

