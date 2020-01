Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Brand in Baumschule

Defekter Heizlüfter löst Feuerwehreinsatz aus

Ulm (ots)

Am Samstagabend gegen 21 Uhr wurden die Feuerwehren Biberach und Schemmerhofen alarmiert. Sie mussten zu einem Brand an einem Gewächshaus in der Obersulmetinger Straße in Ingerkingen ausrücken. Ursächlich für das Feuer war ein defekter Heizlüfter, der mit Gas betrieben wurde. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden beträgt allerdings 15.000 Euro. Es waren zahlreiche Kräfte der Feuerwehren und des Rettungsdienstes vor Ort.

