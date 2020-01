POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gegenverkehr übersehen

Polizeipräsidium Ulm

Für einen 26-jährigen Mann endete der gestrige Freitag sehr unangenehm. Der Mann war mit seinem VW-Caddy gegen 23:20 Uhr auf der Ulmer Straße in Heidenheim in Richtung Herbrechtingen unterwegs und wollte nach links in die Giengener Straße abbiegen. Allerdings übersah er hierbei den VW-Passat einer 50-jährigen Frau, welcher dem VW-Caddy entgegenkam. Der abbiegende Caddy kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Passat. Der 26-jährige Unfallverursacher zog sich bei der Kollision leichtere Verletzungen zu. Die 50-jährige Frau und deren drei Mitfahrer im Pkw blieben hingegen unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 10.000 Euro.

