Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Rottenacker - Ohne Helm unterwegs, Pedelec-Fahrer kommt zu Fall

Ulm (ots)

Ein 79-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall Verletzungen zugezogen, als er mit seinem Pedelec zu Fall kam. Zugetragen hat sich der Unfall am Freitagnachmittag in Rottenacker. Der Mann war auf einer Gefällstrecke unterwegs und wollte nach links die Kirchbierlinger Straße einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der Zweiradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers im Einmündungsbereich zu Fall. Weitere Unfallbeteiligte gab es nicht. Bei dem Sturz zog sich der Senior unter anderem Kopfverletzungen zu. Einen Schutzhelm trug er zum Unfallzeitpunkt nicht. Der Mann wurde in eine naheliegende Klinik eingeliefert. Am Zweirad entstand nur geringer Sachschaden.

