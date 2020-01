Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Fohlen auf der Bundesstraße

Schnell beseitigt war am Donnerstag eine Gefahr bei Erbach.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr irrte ein Fohlen in Donaurieden auf der Bundesstraße umher. Autofahrer aus beiden Richtungen erkannten die Gefahr und handelten richtig: Sie hielten an und warnten mit Warnblinker auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Darunter war auch eine Polizeistreife. Die Polizisten bugsierten das Tier von der Bundesstraße weg in eine Seitenstraße in Donaurieden. Dort kam eine Reiterin dazu. Sie fing das Fohlen ein. Der Besitzer des jungen Pferdes war bereits selbst auf der Suche. Er kam kurz darauf vorbei. Das Fohlen sei zuvor unbemerkt aus einem Stall entwichen, erklärte er den Polizisten und nahm das Tier wieder mit.

Die ersten Autofahrer hätten überlegt und verantwortungsvoll gehandelt, lobt die Polizei. Sie hätten die Gefahr erkannt und sofort mit Warnblinklicht darauf aufmerksam gemacht. So sei, abgesehen von der kurzfristigen Verkehrsbehinderung, nichts weiter geschehen. Tipps zum richtigen Verhalten im Verkehr gibt die Polizei im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

