POL-OH: Unfallmeldungen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg- Eine Rotenburger Pkw-Fahrerin übersah am Montag (16.12.), gegen 21:50 Uhr beim Ausfahren aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Kasseler Straße, dass vor ihr fahrende Fahrzeug aus Melsungen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.700 Euro.

Sachschadenunfall

Bebra- Am Montag (16.12.), gegen 07:50 Uhr, befuhr eine Pkw-Fahrerin (47 J.) aus Bebra die Auestraße und wollte auf die Rathausstraße einbiegen. Eine weitere Pkw-Fahrerin (33 J.) ebenfalls aus Bebra befuhr die Rathausstraße aus Richtung Kerschensteiner Straße kommend und wollte in Richtung Rathaus fahren. Als sich die 33-jährige Fahrerin auf Höhe der Auestraße befand, fuhr die 47-Jährige auf die Rathausstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug der 33-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.800 Euro.

Unfallflucht geklärt

Rotenburg- Eine Pkw-Fahrerin aus Rüsselsheim am Main befuhr am Montag (16.12.) in der Zeit von 08:20 Uhr - 08:30 Uhr die "Brücke der Städtepartnerschaften" aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Kasseler Straße (B83). Verkehrsbedingt musste die Fahrerin an der Ampel geregelten Kreuzung warten, während der Wartezeit fuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer links an allen vor der Ampel wartenden Fahrzeugen vorbei. Als er am Pkw der Rüsselsheimerin vorbeifuhr, streifte er mit seinem Pkw die hintere linke Seite des Pkw aus Rüsselsheim. Es entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

