Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tatklärung - Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Vogelsbergkreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Osthessen

Freiensteinau - Wie bereits berichtet wurde am 7. Dezember gegen 00:45 Uhr ein Zeitschriftenständer in einer Bank in der Steinauer Straße in Brand gesetzt. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das Feuer und konnte es frühzeitig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Der Kriminalpolizei Alsfeld gelang es jetzt, einen 41-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Dieser war bei seiner Tat von der Überwachungskamera gefilmt worden. Am Donnerstag, den 12. Dezember nahmen die Beamten den Mann aus dem Vogelsbergkreis fest. Das Amtsgericht Gießen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung. Dort beschlagnahmten die Beamten neben der Tatbekleidung auch Betäubungsmittel und mehrere Patronen Übungsmunition. Der 41-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Nachfragen richten Sie bitte an die Staatsanwaltschaft Gießen.

Ursprungsmeldung vom 09.12.2019:

Brandstiftung in Bankgebäude

Freiensteinau - Am Samstag (07.12.), gegen 00.45 Uhr, entzündeten Unbekannte im Geldautomatenraum einer Bank in der Steinauer Straße einen Zeitschriftenständer. Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte das Feuer und konnte es frühzeitig löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Rouven Spieler Staatsanwaltschaft Gießen stellvertretender Pressesprecher Tel. +49 (0)641 / 934 - 3303

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1012

