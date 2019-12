Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Lauterbach - Am Freitag (13.12.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Am Wörth" und wollte die Vogelsbergstraße überqueren. Dabei übersah er eine 25-jährige Pkw-Fahrerin, die mit ihrem Fahrzeug die Vogelsbergstraße in südöstliche Richtung befuhr und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Von Fahrbahn abgekommen

Grebenhain - Am Freitag (13.12.), gegen 12:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Sprinter-Fahrer die Kreisstraße von Crainfeld in Richtung Bermuthshain, als er auf winterglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Sprinter prallte seitlich gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Parkende Pkws beschädigt - Verursacher flüchtig

Lauterbach - Am Freitag (13.12.), in der Zeit von 12.55 Uhr bis 13.15 Uhr, hatte eine 53-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen VW Golf Plus auf dem Kundenparkplatz der Sparkasse in der Bahnhofsstraße, direkt vor dem Haupteingang, zum Parken abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses hinten links Beschädigungen aufwies. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein unbekannter Fahrzeugführer den VW Golf beschädigt und sich ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro zu kümmern von der Unfallstelle entfernt.

Unfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Lauterbach - Am Samstag (14.12.), in der Zeit von 18:50 Uhr bis 19:05 Uhr, hatte ein 34-jähriger Pkw-Fahrer seinen schwarzen Seat Leon auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Umgehungsstraße zum Parken abgestellt. Als er gegen 19:05 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an der linken hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte ich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Von Fahrbahn abgekommen - Gegen Schutzplanken geprallt

Schotten - Am Sonntag (15.12.), gegen 18:15 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 3139 aus Ulrichstein kommend in Richtung Götzen, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw prallte zunächst links, dann rechts gegen die dortigen Schutzplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Der 18-jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

