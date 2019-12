Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Bad Hersfeld - Am Freitag (13.12.), gegen 17:40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Nortrup (Osnabrück) mit seinem Fahrzeug, einem grauen VW Polo, die Bundesstraße 27 aus Richtung Innenstadt Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Fulda auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein unbekannter Pkw-Fahrer mit Anhänger befuhr ebenfalls die Bundesstraße 27 in selbige Richtung. Kurz vor der "Lomo-Kreuzung" fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer rechts an dem Fahrer aus Osnabrück vorbei und scherte dann knapp vor ihm wieder ein. Dabei touchierte der Anhänger den Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer des beschädigten Fahrzeugs konnte lediglich das Teilkennzeichen "HEF" ablesen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld Tel. 06621/932-0 oder in Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

