POL-OH: Unfallmeldungen

Alheim- Am Sonntag (15.12.), gegen 10:15 Uhr, befuhr ein Alheimer Pkw-Fahrer (47 J.) die Landesstraße 3253 aus Richtung Alheim-Baumbach kommend in Richtung Alheim-Hergershausen. Im Kreuzungsbereich Landesstraße 3253 / Bundesstraße 83 wollte der 47-Jährige geradeaus Richtung Alh.-Hergershausen fahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw-Fahrer (60 J.) aus Rotenburg. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Pkw-Fahrer wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

