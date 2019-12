Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche

Bad Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Heringen - Im Laufe des Samstagnachmittags (14.12.) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Heringer Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Aus bisher unbekannten Gründen ließen sie von der weiteren Tat ab und flüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch ein Sachschaden von rund 150 Euro angerichtet.

Eingangstüre hält Stand - Versuchter Einbruch

Bebra - In der Nacht zu Sonntag (15.12.), gegen 02:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Über Land" einzubrechen. Die Täter versuchten, die Eingangstüre aufzuhebeln, was jedoch augenscheinlich misslang. Bei der Tat wurde noch ein Blumentopf sowie eine Fußmatte beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 150 Euro.

