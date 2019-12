Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unaufmerksamkeit von Postzusteller

Hünfeld (ots)

Am Samstag, dem 14.12.2019, gg. 14:30, befuhr ein 31jähriger Postzusteller auf seiner Tour in Eiterfeld-Leimbach die Betzenröder Straße in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Hausnummer 25 bemerkte er zu spät, dass er auch dort eine Sendung zustellen muss. Um nun Einbiegen zu können, musste er ein Stück zurücksetzen. Dabei übersah er eine nachfolgende gleichaltrige Frau aus Künzell, die mit ihrem Pkw hinter ihm angehalten hatte. Der Postzusteller prallte mit dem Heck seines VW-Busses gegen die Front des Seat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2500,00 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell