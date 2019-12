Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Fulda (ots)

Am 15.12.19, 12.20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Dipperz die Fuldaer Straße und wollte bei Dipperz-Ost nach links auf die B 458 in Richtung Friesenhausen einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Audi-Fahrers aus der Gemeinde Hilders, der die B 458 von Friesenhausen kommend in Richtung Fulda befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden der Unfallverursacher, seine Beifahrerin und der Hilderser Audi-Fahrer leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.500 EUR.

