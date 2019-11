POL-DO: Maserati-Fahrer zweimal ohne Führerschein unterwegs - Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Polizei Dortmund

Maserati-Fahrer zweimal ohne Führerschein unterwegs - Polizei beschlagnahmt Sportwagen

Dortmund (ots)

Erneut hat die Dortmunder Polizei einen in der Innenstadt mit hohem Tempo aufgefallenen Sportwagen beschlagnahmt.

Am Steuer saß am Samstag (9.11.2019) ein 23-jähriger Kamener, der gegen 22 Uhr in einer Seitenstraße des Ostwalls vor den Augen der Polizei auf der Fahrerseite aus einem Maserati ausstieg und sogleich behauptete, nicht am Steuer des Sportwagens gesessen zu haben. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorzeigen. Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt.

Der vorherige Beifahrer, ein 19-Jähriger aus Bergkamener, nahm auf dem Fahrersitz Platz und fuhr davon. 30 Minuten später fiel der in Oberhausen geliehene Maserati erneut auf. Abermals in der Innenstadt und erneut mit hohem Tempo. Am Steuer saß wieder der 23-Jährige. Die Polizisten folgten dem Mietwagen vom Schwanenwall bis zu einer Tankstelle an der Bornstraße, wo der 23-Jährige den Maserati auftanken wollte.

Wieder behauptete der Mann, nicht am Steuer gesessen zu haben. Dazu wertet die Polizei auch Videoaufnahmen aus. Insgesamt zeigte sich der 23-Jährige uneinsichtig. Da der Fahrer innerhalb von 30 Minuten zweimal ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines Pkw gesessen hat, beschlagnahmte die Polizei zur Vermeidung weiterer Straftaten den Sportwagen.

Das Fahren ohne Fahrerlaubnis ist eine Straftat. Die Polizei ermittelt deshalb gegen den 23-Jährigen aus Kamen.

