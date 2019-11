Polizei Dortmund

POL-DO: Auto brennt auf P&R-Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1315

Auf einem Park&Ride-Parkplatz an der Kemminghauser Straße hat am späten Samstagnachmittag (9. November) ein Auto gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei und Feuerwehr waren gegen 17.45 Uhr zu dem Parkplatz gerufen worden. Dort brannte ein silberner Seat. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können oder etwas Verdächtiges gesehen haben. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Acht Tage zuvor war das Auto schon einmal beschädigt worden. Am 1. November, in der Zeit zwischen 18 und 3.50 Uhr, hatten Unbekannte/hatte ein Unbekannter zwei Scheiben des Wagens eingeschlagen. Seitdem war er auf dem Parkplatz stehen geblieben. Auch in diesem Fall können Zeugen sich an den Kriminaldauerdienst wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell