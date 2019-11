Polizei Dortmund

POL-DO: Auffälliger Sportwagen bei Wohnungseinbruch gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck ist am Freitag (8. November) ein auffälliger Sportwagen gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das Fahrzeug möglicherweise aufgefallen ist.

Der Wagen wurde im Zeitraum zwischen 10.50 und 21 Uhr im Aplerbecker Norden entwendet. Zuvor waren Unbekannte in ein Wohnhaus in Aplerbeck eingedrungen. Bei dem entwendeten Sportwagen handelt es sich um einen Ferrari 488 Spider in auffälligem Gelb mit Dortmunder Kennzeichen.

Ist Ihnen im Tatzeitraum ein solches Auto aufgefallen? Können Sie Angaben zu Standort/Fahrtrichtung/Insassen machen oder weitere wichtige Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

