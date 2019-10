Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, A 5 - Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Unfall am Stauende

Rastatt, A 5 (ots)

Ein Unfall zwischen zwei Schwerfahrzeugen hat am Mittwochnachmittag eine über dreieinhalb Stunden andauernde Sperrung des rechten und mittleren Fahrsteifens der Nordfahrbahn in Richtung Karlsruhe notwendig gemacht. Der 42 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs krachte gegen 14:40 Uhr in das Heck eines am Stauende rollenden Lastwagens einer 45-Jährigen und verursachte so einen Sachschaden von knapp 70.000 Euro. Die Mittvierzigerin trug durch den Aufprall überdies leichte Verletzungen davon und musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Ihr Brummi wurde durch die Kollision abgewiesen und prallte gegen die rechtsseitigen Schutzplanken. Durch die Sperrung bildete sich ein Rückstau von bis zu zehn Kilometern Länge. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war eine Fahrbahnreinigung erforderlich. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rastatt und des Technischen Hilfswerks unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell