Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Flüchtendes Auto durch Straßensperre gestoppt

Bautzen - Löbau (ots)

Eine Streife der Bundespolizei Bautzen wollte am 13. September 2019 gegen 23:00 Uhr einen VW Golf an der BAB4-Anschlussstelle Bautzen-West kontrollieren. Das Fahrzeug war im polizeilichen Auskunftssystem ausgeschrieben, da es durch Unterschlagung abhandengekommen ist. Die Streife setzte sich vor das Fahrzeug, schaltete die Leuchtschrift "Polizei - Bitte folgen" ein und wollte den Golf von der Autobahn leiten. Der Fahrer ignorierte diese Aufforderung, beschleunigte sein Fahrzeug stark und versuchte der Streife zu entkommen. Teils halsbrecherisch und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer raste der Golf bis zur Anschlussstelle Weißenberg und verließ dort die Autobahn in Richtung Löbau. Eine weitere Streife der Bundespolizei Ebersbach errichtete in der Ortslage Dolgowitz eine Straßensperre, an welcher dann die Flucht des VW Golf beendet war. Als Fahrer wurde ein 20-jähriger Deutscher und als Beifahrerin eine 14-jährige Deutsche festgestellt. Für beide Personen gab es ebenfalls Suchvermerke im polizeilichen Auskunftssystem und der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die 14-Jährige wurde in Gewahrsam und der 20-Jährige vorläufig festgenommen. Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Unterschlagung eingeleitet.

