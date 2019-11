Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Dortmund-Mitte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1311

Nach einem Raub am Sonntag (10.11.) gegen 20 Uhr im Bereich Roseggerstraße/Von-der-Recke-Straße sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 19-jähriger Dortmunder auf der Roseggerstraße in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Von-der-Recke-Straße liefen drei junge Männer hinter ihm her. Plötzlich spürte der Dortmunder einen Tritt von hinten und stürzte zu Boden - das Trio trat weiter auf ihn ein. Als der 19-Jährige aufstehen konnte, drängten ihn die Täter in Richtung der dortigen Mülltonnen und forderten dessen Jacke und Wertsachen. Der leichtverletzte junge Mann gab die Gegenstände heraus und lief davon.

Die drei Tatverdächtigen beschrieb der Dortmunder wie folgt: zwischen 18 und 20 Jahre alt, arabischer Akzent, kurze gegelte Haare, Bärte (dichter als ein Dreitagebart). Zwei Männer waren von dünner, einer von dicker Statur. Zwei trugen schwarze Jacken, der dritte eine graue.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

