POL-KA: (KA) Karlsruhe- Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife

Karlsruhe (ots) - Einer Streife des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe ist am Samstagmorgen auf der K9652 ein Peugeot mit französischem Kennzeichen aufgefallen, dessen Fahrer offensichtlich ein außergewöhnliches Fahrverhalten an den Tag legte. Der Pkw bremste ab, überfuhr die Sperrfläche oder zog plötzlich nach links. Als das Fahrzeug mit Anhaltezeichen und Blaulicht bei der Auffahrt zur Anschlussstelle Karlsruhe Mitte gestoppt werden sollte, missachtete der Peugeot-Lenker die Signale und fuhr zügig weiter. An der nächsten Einmündung überfuhr er drei Verkehrsinseln, zog sich dabei einen Schaden an seinem Auto zu und hielt danach an. Bis zum Eintreffen der Polizisten hatte sich der Fahrer aber bereits davon gemacht, lediglich der Beifahrer befand sich noch im Auto. Nachdem eine Fahndung nach dem Flüchtigen ausgelöst wurde, konnte der 21-Jährige schließlich von Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach in Wolfartsweier festgenommen werden. Da eine Atemalkoholmessung bei dem verdächtigen Fahrer über 0,6 Promille anzeigte, musste er eine Blutprobe abgeben. Eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung folgt.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell