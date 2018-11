POL-KA: (Enzkreis) Neuenbürg - Versuchter Einbruch in Wohnung

Neuenbürg (ots) - Möglicherweise gestört wurde am Samstagabend ein unbekannter Täter beim Versuch eine Wohnung in Neuenbürg aufzubrechen. Im Zeitraum von 18.00 bis 21.00 Uhr machte sich der Täter die Abwesenheit des Wohnungsbesitzers zu Nutze und versuchte in der Straße Eisenfurt die Tür einer Wohnung aufzubrechen.

Entweder wurde er bei seiner Tatausführung gestört oder konnte den Schließmechanismus der Wohnungstüre nicht überwinden, so dass lediglich Sachschaden hinterlassen wurde. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/7912-0 zu melden.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell