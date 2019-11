Polizei Dortmund

POL-DO: Vandalismus in U-Bahn-Station: Zeugen geben Hinweise auf Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter beschädigte am Abend des 6. November 2019 in der U-Bahn-Station "Hörde Bahnhof" in Dortmund elektronische Informationssysteme, Fahrausweisautomaten und Vitrinen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Jetzt steht die Identität des Tatverdächtigen fest.

Aufgrund der am Tag nach der Tat veröffentlichten Beschreibung der gesuchten Person gaben Zeugen der Polizei Hinweise auf einen 17-jährigen Jugendlichen aus Dortmund.

Die Polizei konnte den 17-Jährigen an seiner Anschrift antreffen. Die Angaben der Zeugen stimmen mit der Täterbeschreibung überein. Der Jugendliche ist der Polizei bereits aus anderen Ermittlungsverfahren bekannt.

