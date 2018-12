POL-PDLU: Speyer - Zeugen gesucht (34-0412)

Speyer (ots) - 01.12.2018, 11.30 Uhr Auf Anraten seiner Chefin hat ein 32-jähriger Leichtkraftradfahrer einen Verkehrsunfall gemeldet, der sich am Samstagmittag ereignet hat. Demnach befuhr er mit seinem Fahrzeug die Wormser Landstraße stadteinwärts. Vor der Kreuzung zur Petschengasse sei ihm ein PKW aufgefahren, so dass er von seinem Leichtkraftrad fiel und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

