POL-OH: Pressemitteilungen der Pst Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht Freitag, 13.10.2019 zwischen 16:45 und 18:30 Uhr Bad Hersfeld, Max-Becker-Straße, Parkplatz Aldi

Eine 71-jährige Bad Hersfelderin parkte mit ihrem Pkw Mercedes A-Klasse auf dem Obi/Aldi Parkplatz in der Max-Becker-Straße. Dabei hatte sie ihr Fahrzeug rückwärts eingeparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug touchierte das geparkte Fahrzeug beim Ein-/Ausparken. An dem schwarzen Mercedes der Geschädigten entstand Sachschaden. Das unbekannte Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne dass sein Fahrzeugführer/ seine Fahrzeugführerin seinen bzw. ihren Pflichten nachgekommen ist. An dem zurückgelassenen Fahrzeug entstand Sachschaden an der Beifahrertür und dem rechten, vorderen Kotflügel in Höhe von 500 Euro. Die Polizei Bad Hersfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter 06621/932-0

Verkehrsunfall mit Sachschaden Samstag, 14.12.2019, 12:55 Uhr Bad Hersfeld, Hainstraße

Ein 22-jähriger Golffahrer aus Marburg befuhr den rechten von zwei Fahrstreifen der Hainstraße, kommend aus der Bismarckstraße. Ein 34-jähriger Rotenburger befuhr mit seinem VW Golf den linken von zwei Fahrstreifen der Hainstraße. Der Marburger wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um zu wenden und anschließend in Richtung Frankfurter Straße zu fahren. Dabei missachtete er den bereits dort fahrenden VW Golf aus Rotenburg. Es kam zum Unfall. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro, wobei das Fahrzeug aus Marburg nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Verkehrsunfall mit Personenschaden Samstag, 14.12.2019, 14:55 Uhr L 3341, Gemarkung Schenklengsfeld, Wüstfeld - Konrode

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Schenklengsfeld befuhr mit seinem Renault Clio die L3341 aus Wüstfeld kommend in Richtung Konrode. In einer Rechtkurve kam er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Anschließend fuhr er weiter nach links auf die Gegenfahrbahn und kam im Graben der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Hier wurde ein weiterer Leitpfosten beschädigt. Der junge Fahrer verletzte sich leicht am linken Handgelenk. Am PKW und an Einrichtungen der Straßenmeisterei Bad Hersfeld entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden/Flucht Sonntag, 15.12.2019, 04:33 Uhr Bad Hersfeld, Europaallee, Librikreisel

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem VW Golf die Europaallee aus Richtung Berliner Straße kommend in Richtung Johannesberg. Als der schwarze VW Golf in den Kreisel auf Höhe der Firma Libri einfuhr, verlor der Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Begrenzung des Kreisels. Durch den Schlag auf das linke Radlager war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Bei Eintreffen der Polizeistreife wurde der stark alkoholisierte Halter des Fahrzeugs angetroffen. Dieser gab an, selbst nicht Fahrer des Fahrzeugs gewesen zu sein und beschuldigte einen Mitarbeiter seines Unternehmens. Der beschuldigte Mitarbeiter war an der Unfallstelle nicht anzutreffen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3300 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621/932-0

