POL-OH: Pressemitteilung der Pst Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Sachschaden

36275 Kirchheim. Am Freitagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Mann aus Wiesbaden mit seinem Lkw-Sprinter die Kreisstraße 32 zwischen den Ortsteilen Reimboldshausen und Gershausen. Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Sprinter-Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete anschließend vor einem Baum am Fahrbahnrand, an dem der Wagen zum Stehen kam.

Der Fahrzeugführer wurde nicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000,- Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

36251 Bad Hersfeld. In der Zeit von Donnerstag, den 12.12.2019, 20.40 Uhr, bis Donnerstag, den 12.12.2019, 21.00 Uhr, parkte eine 22-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren Pkw, Audi TT Coupé, Farbe Schwarz, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Benz-Straße. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass vermutlich im Vorbeigehen mit einem spitzen Gegenstand die Tür und der hintere Kotflügel der Fahrerseite sowie der rechte hintere Kotflügel verkratzt wurde. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 3000,- Euro. Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen gemäß § 303 StGB wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

36251 Bad Hersfeld. Am Freitag, den 13.12.2019, parkte ein 28-jähriger Mann aus Oberaula seinen Pkw, Skoda Oktavia, Farbe Blau, gegen 12.00 Uhr auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand der Dudenstraße, Höhe Hausnummer 1. Als er gegen 12:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der Frontstoßstange fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken den Pkw des Mannes aus Oberaula. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 200 Euro. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621 - 932 - 0 entgegen.

