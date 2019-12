Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung des PP Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am Freitag, dem 29.11.2019 wurde zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr in Hünfeld am Niedertor ein weißer Fiat 500 beschädigt. Der Fiat stand rechts am Fahrbahnrand. Zeugen beobachteten, dass ein silberner VW-Bus im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fiat streifte. Der VW hielt kurz an und fuhr weiter in Richtung Hersfelder Straße. Der Fahrer des silbernen VW-Busses wird gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen. Weiterhin werden weitere Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Gefertigt: Polizeistation Hünfeld, POK Goldschmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell