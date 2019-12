Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall BAB 66 bei Flieden

Fulda (ots)

Gegen 11.15 Uhr kam es heute zu einem Verkehrsunfall mit einem PKW auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Nord. dabei geriet ein PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Es wurden mehrere Insassen verletzt. Derzeit befinden sich die Rettungskräfte an der Unfallstelle. Es kommt in Fahrtrichtung norden zu Behinderungen. Nähere Angaben zu dem Unfallgeschehen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hubertus Kümpel, PvD

