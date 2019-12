Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin von Linienbus touchiert, leichtverletzt

Fulda (ots)

Am Freitag, dem 13.12.2019, gg. 13.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Fulda mit einem Linienbus die Niesiger Straße aus Fahrtrichtung Niesig kommend und wollte nach rechts in die Wiener Straße abbiegen. Nachdem der 48-Jährige Busfahrer zunächst ordnungsgemäß bei rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage anhielt und im weiteren Verlauf bei Grünlicht losfuhr um rechts abzubiegen, übersah er eine, die dortige Fußgängerfurt bei ebenfalls Grünlicht zeigender Lichtzeichenanlage überquerende 64-jährige Frau aus Fulda. Mit der rechten Fahrzeugseite des Busses wurde die Fußgängerin leicht touchiert und fiel zu Boden. Mit leichten Prellungen und Schürfwunden wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht und dort ambulant behandelt.

Ein Sachschaden entstand nicht.

(Berichterstatterin: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

