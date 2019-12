POL-OH: Presseinfo des PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld - Am 13.12.19, 17:40 Uhr, befuhr ein 66 jähriger Pkw-Fahrer aus Nortrup, die Frankfurter Straße auf dem linken Fahrstreifen von der Innenstadt in Richtung Hünfeld. Er wurde von einem Pkw mit Anhänger rechts überholt. Anschließend wechselte dieses Gespann auf die linke Fahrspur. Hierbei stieß der Anhänger gegen den Pkw des 66 jährigen und verursachte Sachschaden in Höhe von EUR 2000,- Das Gespann entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Hersfeld unter Tel. 06621 - 9320 entgegen.

