Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Freitag, 19.04.2019, 20:25 Uhr

Am Freitagabend befährt eine 39-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radstreifen in der Rheinallee in Fahrtrichtung Mainz-Mombach hinter einem 54-jährigen Fahrradfahrer. In Höhe des Feldbergplatzes möchte die 39-Jährige den vor ihr fahrenden Radfahrer überholen. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes kollidiert sie jedoch mit dem Fahrrad des 54-Jährigen, woraufhin beide zu Fall kommen. Im Rahmen dessen wird die 39-Jährige verletzt und muss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 54-Jährige bleibt unverletzt.

Da bei der 39-Jährigen im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt werden können, wird ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von knapp 1,8 Promille. Aufgrund dessen wird der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

