Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raser im Blick

Neustadt/Weinstraße (ots)

Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Aus diesem Grunde wurden am 07.12.2019 Geschwindigkeitskontrollen in der Gimmeldinger Straße in Neustadt durchgeführt. Es kam zu sieben Verwarnungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 49 km/h bei erlaubten 30 km/h. / S_Bey

