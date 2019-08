Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand mit Menschenrettung - Feuerwehr rettet Mieter aus brennender Wohnung

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 28. August 2019, 22.24 Uhr, Eduard-Schloemann-Straße, Düsseltal

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am späten Mittwochabend zu einem Zimmerbrand in Düsseltal alarmiert. Dort brannte es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Mieter der Brandwohnung konnte durch die Einsatzkräfte umgehend aus seiner Wohnung gerettet und nach einer ersten medizinischen Versorgung durch einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert werden. Ein Löschtrupp bekämpfte die Flammen mit einem Löschrohr, sodass die Brandbekämpfung kurze Zeit später abgeschlossen wurde. Insgesamt befreiten die Einsatzkräfte sechs Wohnung vom giftigen Qualm. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften 90 Minuten im Einsatz. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen.

Gegen halb elf am Mittwochabend informierten mehrere Anrufer die Feuerwehr Düsseldorf über ein Feuer in Düsseltal. Die Anwohner berichteten zunächst einen Knall gehört zu haben und jetzt Feuerschein aus einer Wohnung an der Eduard-Schloemann-Straße erkennen. Ein Leitstellenmitarbeiter alarmierte umgehend die Einsatzkräfte der Wachen Behrenstraße und Gräulinger Straße zur gemeldeten Adresse in Düsseltal. Als die ersten Einsatzkräfte bereits vier Minuten nach der Alarmierung vor Ort eintrafen, konnten sie den Zimmerbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses bestätigen. Nachbarn berichteten dem Einsatzleiter, dass sich der 53-jährige Mieter der Brandwohnung noch in seiner Wohnung befände. Der Einsatzleiter entsendete umgehend zwei Rettungstrupp zur Menschenrettung ins Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt quoll bereits Brandrauch aus der Wohnungstüre der betroffenen Wohneinheit. Nach dem die Einsatzkräfte die Tür zur Brandwohnung gewaltsam geöffnet hatten, konnten der vermisste Mieter, trotz völliger Verrauchung der Wohnung, schnell gefunden und bereits drei Minuten später ins Freie gebracht werden. Im Anschluss daran übernahmen Notfallsanitäter und ein Notarzt die erste medizinische Versorgung des Mannes. Im weiteren Verlauf löschten die Einsatzkräfte die Flammen mit einem Löschrohr ab. So konnte der Einsatzleiter bereits 18 Minuten nach der Alarmierung "Feuer aus" an die Leitstelle der Feuerwehr melden. Nach den erfolgreichen Löschmaßnahmen befreite die Feuerwehr die Brandwohnung mittels zwei Hochleistungslüftern vom giftigen Brandrauch. Parallel dazu kontrollierten weitere Feuerwehrleute die angrenzenden Wohnungen auf Raucheintritt - hier mussten fünf weitere Wohnungen vom giftigen Qualm befreit werden.

Für eine weiterführende ärztliche Behandlung wurde der Mieter aus der Brandwohnung in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Während der Einsatzdauer wurden die rund 20 Mieterinnen und Mieter des Mehrfamilienhauses durch die Feuerwehr betreut. Im Anschluss an den Einsatz konnten die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei durch die Feuerwehr hinzugezogen, die nun ihre Arbeit aufgenommen hat. Zur Höhe des Sachschadens kann zurzeit noch keine genaue Aussage getroffen werden. Die letzten der rund 20 Einsatzkräfte kehrten nach gut 90 Minuten zu ihren Wachen zurück.

