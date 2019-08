Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Tür vom Auto zugefallen - Mutter reagiert vollkommen richtig - Feuerwehr befreit einjähriges Mädchen aus überhitztem Fahrzeug

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 27. August 2019, 16.36 Uhr, Emmastraße, Oberbilk

Unbeabsichtigt war die Autotür zugefallen und das einjährige Kleinkind einer 36-jährigen Mutter im Fahrzeug eingeschlossen. Die Mutter alarmierte sofort die Rettungskräfte, die das Mädchen unverletzt aus dem Fahrzeug retten konnten.

Am Dienstagnachmittag erhielt die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein eingeschlossenes Kleinkind in einem Pkw. Sofort eilten zwei Feuerwehrmänner der Wache Hüttenstraße nach Oberbilk. Als diese nur drei Minuten später eintrafen, empfing die 36-jährige Mutter die beiden Feuerwehrmänner und Notfallsanitäter. Beim Ein- und Auspacken sowie dem Festschnallen des Kindes im Fahrzeug, war unbeabsichtigt die Tür zugefallen und der Schlüssel im Fahrzeug liegen geblieben. Sofort reagierte die Mutter und alarmierte die Rettungskräfte.

Bei den heutigen Außentemperaturen von über 34 Grad Celsius, war die Innenraumtemperatur im Fahrzeug bereits stark angestiegen und dem kleinen Mädchen die Hitze im Gesicht anzusehen. Schnell reagierten die Einsatzkräfte und schlugen eine kleine Scheibe im hinteren Teil des Fahrzeuges ein und konnte so die Tür öffnen. Das Kleinkind wurde der überglücklichen Mutter unverletzt übergeben.

Dank der schnellen Reaktion aller Beteiligten konnte so ein gesundheitlicher Schaden bei dem einjährigen Kleinkind verhindert werden. Bereits nach 15 Minuten kehrten die beiden Retter zu ihrer Wache zurück.

Auch wenn der Sommer in den letzten Zügen liegt, so kann vor allem bei der starken Sonneneinstrahlung das Fahrzeuginnere schnell zu einer "Hitzefalle" für Menschen und Tiere werden. Vor allem Babys und Kleinkinder können ihre Körpertemperatur noch nicht durch Schwitzen regulieren, was einen gefährlichen Körpertemperaturanstieg zur Folge haben kann. In dem beschriebenen Fall war es unbeabsichtigt passiert, leider kommt es aber immer wieder vor, dass Kinder oder Tiere bei der Hitze bei geschlossenem Fenster alleine im Fahrzeug gelassen werden.

