Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrollen in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Schulzentrum Böbig sowie der Eichendorff-Grundschule in Neustadt/Weinstraße wurden am Nikolausmorgen vor Schulbeginn Schulwegkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche mit Radfahrern durchgeführt. Bei einem Radfahrer wurde unzureichende Beleuchtung an seinem Fahrrad bemängelt. / S_Bey

