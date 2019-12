Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorweihnachtliches Trinken im Straßenverkehr zum 2.Advent

Grünstadt (07./08.12.2019) (ots)

Am späten Samstagabend fuhr der 47-jährige VW-Busfahrer aus Grünstadt auf das Stauende in der Kirchheimer Straße auf. Der Verkehr hatte sich aufgrund der geschlossenen Bahnschranke in Richtung Kirchheim gestaut. Insgesamt wurden zwei Motorräder und vier PKW zusammengeschoben. Es wurden sechs Personen leicht verletzt. Der 16-jährige Motorradfahrer konnte glücklicherweise noch vor dem Zusammenstoß von seiner Maschine abspringen, die völlig gestaucht wurde. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 EUR. Die Unfallursache konnte schnell festgestellt werden, 1,99 Promille.

Gegen 2 Uhr ereignete sich ein Unfall am Kreisel Ortseingang Sausenheim. Durch die 34-jährige Fahrerin aus Dudenhofen wurde der Kreisverkehr mit 1,85 Promille überfahren. Dabei wurde der Audi A4 abgelenkt und landete im Vorgarten eines Wohnhauses. Durch die abgerissenen Ölwanne wurde die Grünfläche stark verschmutzt.

Ein weiterer PKW-Fahrer wurde von besorgten Verkehrsteilnehmer gemeldet, der auf der B 271/Umgehung Grünstadt neben der Fahrbahn stand. Nach beherztem Wachrütteln stellte sich heraus, dass der Obrigheimer Fahrer massiv unter Alkohol stand. Zu einem Alkoholtest war er nicht mehr im Stande. Aufgrund seines Zustandes wurde er auf die Intensivstation zur Bewachung eingeliefert.

Eines ist den dreien Fahrern gemeinsam: Sie werden ins neue Jahr ohne Führerschein starten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359/9312-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell