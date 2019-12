Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit geparktem Fahrzeug

Freinsheim (ots)

Am Freitag, 06.12.2019, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein bislang namentlich nicht bekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw in Freinsheim in der Bismarckstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten Citroen Jumper, der dadurch beschädigt wurde. Auch am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden. Der Unfallverursacher setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens am Citroen Jumper wird mit ca. 400 Euro beziffert. Wie hoch der Schaden am Pkw des Unfallverursachers ist, ist nicht bekannt. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, sodass sich Ermittlungsansätze hinsichtlich des Unfallverursachers ergaben. Weitere Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim melden.

