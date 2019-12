Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hettenleidelheim (ots)

Ein 21-Jähriger aus Breunigweiler wurde am 6.12.2019 um 23.25 Uhr durch eine Funkstreife der Polizei Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er in Hettenleidelheim mit seinem Audi A6 den Wirtschaftsweg an der L453 befahren hat. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann keine Fahrerlaubnis mitführte. Der 21-Jährige gab hierzu an, dass ihm die Fahrerlaubnis für 3 Monate entzogen worden wäre. Er hätte angeblich zu Hause ein Schreiben der zuständigen Kreisverwaltung, nachdem er seinen Führerschein dort wieder abholen könnte. Da die Ermittlungen in den EDV-Systemen zu diesen Angaben keine Übereinstimmung ergaben, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer konnte einen Bekannten erreichen, der im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug abholte. Die Ermittlungen bei den zuständigen Behörden dauern an. (sw)

