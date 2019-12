Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizisten bei Einsatz wegen Ruhestörung bedroht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 06.12.2019 wird der Polizei Neustadt um 22:42 Uhr eine Ruhestörung in der Wittelsbacherstraße in Neustadt mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 52-jähriger Mann aus Frankfurt bei seiner Mutter zu Gast ist. Der Mann bedrohte u.a. die Nachbarschaft und störte diese hierbei in der nächtlichen Ruhe. Bei dem Versuch den Mann zur Ruhe aufzufordern gab dieser durch die verschlossene Wohnungstür an, dass er eine Schusswaffe habe und diese gegen die Beamten einsetzen wird. Bei günstiger Gelegenheit konnte die Wohnung dennoch betreten und der Mann widerstandslos festgenommen werden. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 52-Jährige unter einer psychischen Erkrankung leidet. Aus diesem Grund wurde er zur Behandlung in eine Fachklinik eingewiesen. Schusswaffen konnten in der Wohnung nicht aufgefunden werden. Den Beschuldigten erwartet eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Nötigung.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, PK



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell