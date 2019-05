Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Werkzeug verloren - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstag letzte Woche, um circa 19 Uhr, ereignete. Ein 57-Jähriger verlor während der Fahrt auf der Straße "Am Haag" in Buchen einen Eimer voll mit Werkzeug. Ein Unbekannter beobachtete vermutlich den Verlust, entwendete den Eimer und entfernte sich in unbekannte Richtung. Das Werkzeug in dem Eimer hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Osterburken: Zu tief ins Glas geschaut

Zu tief ins Glas geschaut hat am Samstag ein 46-Jähriger bevor er sich an das Steuer seines VWs setzte. Der Mann befuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem PKW die L 515 aus Richtung Osterburken kommend in Fahrtrichtung B 292. Kurz vor der Abzweigung zur B 292 geriet der 46-Jährige mit seinem PKW auf die Gegenfahrspur, fuhr auf die dortige Verkehrsinsel und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Die eintreffende Polizeistreife stellte im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Verletzt wurde der 46-Jährige durch den Zusammenstoß nicht. Er musste jedoch die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Mit entsprechenden Konsequenzen muss er nun rechnen.

