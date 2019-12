Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haßloch (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte während des Einkaufs ein Fahrzeug auf dem Parkplatz des REAL-Marktes in Haßloch. Das rote Fahrzeug der Geschädigten wurde nicht unerheblich an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000EUR. Der Verursacher machte sich hiernach unerkannt aus dem Staube. Bei dem Verursacher dürfte es sich um ein graues Fahrzeug handeln, welches auch im Frontbereich einen Schaden davon getragen haben dürfte. Weiterhin konnte die Polizei entsprechende Farbe des Verursachers vor Ort sichern. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Haßloch unter der Tel. Nr. 06324/9330, oder per E-Mail.

