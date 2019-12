Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am Nachmittag, des 05.12.19 wurde die Polizei von der Tochter einer älteren Dame aus Bad Dürkheim darüber informiert, dass ihre Mutter gerade einen Anruf von einer angeblichen Bekannten erhalten habe, die aufgrund eines aktuellen Verkehrsunfalles dringend 25.000,- Euro benötige. Ebenfalls am Nachmittag des 05.12.19, wurde eine ältere Dame aus Wachenheim angerufen. Eine unbekannte Frau fragte die Dame, ob sie sie nicht an der Stimme erkennen würde, sie sei doch eine Bekannte. Diese Täterin gab an, dass sie gerade bei einem Notar sei und dringend für einen Kauf 30.000,- Euro benötige. Die ältere Dame wurde misstrauisch, teilte dies der Anruferin mit und legte auf. Danach wurde die Polizei verständigt.

Eine Schaden ist bei beiden Fällen nicht entstanden !

Mit den Worten "Rate mal, wer hier spricht" oder ähnlichen Formulierungen rufen Betrüger bei meist älteren Personen an, geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, beispielsweise ein Unfall, ein Auto- oder Computerkauf. Die Lage wird immer äußerst dringlich dargestellt.

TIPPS der Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie z.B. Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

