Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Vorfahrt missachtet

Kaiserslautern (ots)

Einem 27-jährigen Autofahrer wird vorgeworfen, am Dienstag auf der Kreuzung Schubertstraße / Bismarckstraße einen Unfall verursacht zu haben. Der Mann fuhr, aus der Schubertstraße kommend, in den Kreuzungsbereich ein, ohne die dort geltende Vorfahrtsregelung zu beachten. Sein Wagen kollidierte dabei frontal mit der Fahrzeugseite eines kreuzenden Personenwagens. Das Auto lenkte eine 65-jährige Frau. Durch den Aufprall drehte sich ihr Fahrzeug und krachte in einen parkenden Pkw. An allen Fahrzeugen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf etwa 9.000 Euro schätzt. Die 65-jährige Fahrerin stand unter Schock und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. |erf

