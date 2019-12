Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Weisenheim am Sand - Pkw landet auf dem Dach

Weisenheim am Sand (ots)

Am 05.12.19, gegen 07:40 Uhr befuhr ein 54-jähriger Chevrolet-Fahrer die L 454 von Maxdorf kommend in Richtung Weisenheim am Sand. Kurz vor Weisenheim am Sand kam er aus ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen, beschädigte einen Leitpfosten, verlor nun die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte die Böschung herab und der Pkw blieb in einem Acker auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Da eine geringe Menge Betriebsflüssigkeiten aus Fahrzeug ausgetreten waren, wurde die FW Weisenheim am Sand verständigt. Diese konnte die Betriebsstoffe auffangen und das betroffene Erdreich abtragen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro. Der zur Bergung des Pkw verständigte Kranwagen konnte diesen zunächst nicht anheben. Erst als die Feuerwehr das Fahrzeug an eine andere Stelle gezogen hatte, konnte der Pkw von dem Kranwagen aufgenommen und danach abtransportiert werden. Für die Bergung musste die L 454 voll gesperrt werden. Um 11.00 Uhr war die Bergung abgeschlossen und die Fahrbahnen wurden wieder frei gegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell