Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Im Auto eingeschlafen und auf Straße gerollt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.12.2019 gegen 02:40 Uhr fiel einer Streife ein Pkw auf, der in der Branchweilerhofstraße eine Straßenhälfte blockierte. Als die Beamten nach dem Rechten sehen wollten, bemerkten sie einen Mann auf dem Fahrersitz, der mit dem Kopf auf einem auf dem Beifahrersitz abgestellten nicht eingeschalteten Spirituskocher lag und schlief. Die Beamten weckten den 60-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann die Batterie seines Fahrzeugs laden wollte. Nachdem er eingeschlafen war, machte sich sein Fahrzeug selbständig und rollte auf die Fahrbahn. Der 60-Jährige wurde beim Zurückschieben in die Parkbox tatkräftig unterstützt.

