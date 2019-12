Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.12.2019 kam es gegen 17:11 Uhr in der Dr.Siebenpfeiffer-Str. in Neustadt im Ortsteil Hambach zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein Zeuge berichtete, dass die augenscheinlich stark alkoholisierte 50-jährige Unfallverursacherin eine Rechtskurve in einem zu großen Radius nehmen wollte und aus diesem Grund zurücksetzen musste. Hierbei übersah sie das nachfolgende Fahrzeug einer 53-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, jedoch kam es zu einem Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von insgesamt ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

